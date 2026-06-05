Datum der Anmeldung:
01.06.2026
Aktenzeichen:
B11-61/26
Unternehmen:
Airbus SAS, Blagnac (FRA) und Safran SA, Paris (FRA); Erwerb von Anteilen an Aubert & Duval SAS, Issy-les Moulineaux (FRA)
Produktmärkte:
Ersatzteile für Wartungs- Reparatur- und Instandhaltungsdienstleistungen, Freiformschmiedeteile, Gesenkschmiedeteile, Lieferung von hochentwickelten metallurgischen Produkten für die Luft- und Raumfahrt, Pulver für die additive Fertigung, Stäbe
01.06.2026
Aktenzeichen:
B11-61/26
Unternehmen:
Airbus SAS, Blagnac (FRA) und Safran SA, Paris (FRA); Erwerb von Anteilen an Aubert & Duval SAS, Issy-les Moulineaux (FRA)
Produktmärkte:
Ersatzteile für Wartungs- Reparatur- und Instandhaltungsdienstleistungen, Freiformschmiedeteile, Gesenkschmiedeteile, Lieferung von hochentwickelten metallurgischen Produkten für die Luft- und Raumfahrt, Pulver für die additive Fertigung, Stäbe
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