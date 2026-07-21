Der DAX hat sich am Montag etwas stabilisieren können. Aus dem Handel ging er mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei 24.846,69 Punkten. Der Start in den Dienstag sieht aber bereits wieder etwas schwächer aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 24.832 Punkte.Die Entwicklung im Nahen Osten bleibt derweil bestimmendes Thema. Die Lage dort bleibt unübersichtlich. Während die US-Angriffe nun mittlerweile zehn Nächte anhalten und vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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