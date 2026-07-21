Airbus steigert seine Auslieferungen im ersten Halbjahr 2026 um rund 15 Prozent und hält damit am Jahresziel von 870 Flugzeugen fest. Rückenwind liefern stabilere Triebwerkslieferungen sowie ein Großauftrag von SMBC Aviation Capital über 100 Maschinen der A320neo-Familie. Entscheidend bleibt, ob Airbus die Produktion trotz weiterhin bestehender Risiken in der Lieferkette dauerhaft hochfahren kann.Milliardenauftrag sorgt für Rückenwind Airbus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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