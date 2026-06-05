Interlaken - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist im Umbruch und will in Zukunft weiter an Grösse gewinnen. «Wir wollen die Volumen in den von uns als wichtig definierten Bereichen organisch voranbringen», bekräftigte Nestlé-Chef Philipp Navratil am Freitag am Swiss Economic Forum (SEF) an einem Podiumsgespräch. «Wir werden mit dem Wachstum Marktanteile gewinnen und Unternehmenswert schaffen», so Navratil weiter. Als Basis für künftiges Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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