Red Cloud sieht 213% Kurspotenzial: Das Bohrprogramm, das ACM verändern könnte

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Manchmal ist der wichtigste Moment in einer Bergbaugeschichte nicht die Entdeckung selbst.

Dieser Artikel wird im Auftrag von American Critical Minerals Corp. (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30) veröffentlicht.

Sondern der Moment unmittelbar davor.

Genau dort scheint sich American Critical Minerals Corp. (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30) heute zu befinden.

Seit Monaten verfolgt der Markt, wie das Unternehmen beim Green River Potash-, Lithium- und Brom-Projekt in Utah einen Meilenstein nach dem anderen erreicht. Technische Berichte wurden eingereicht. Explorationsziele definiert. Finanzierungen abgeschlossen. Branchenveteran Dean Pekeski kam zunächst als Berater ins Unternehmen und wurde später zum CEO ernannt. Genehmigungen wurden erteilt. Die Bohrplanung wurde vorangetrieben.

Nun hat ACM (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30) laut einem neuen Bericht von Red Cloud Securities die letzte große Hürde vor dem Start der Bohrungen genommen.

Und Red Cloud ist der Meinung, dass der Markt möglicherweise massiv unterschätzt, was als Nächstes kommt.

Die Analysten bestätigen ihr BUY-Rating und vergeben ein Kursziel von 0,75 CAD je Aktie, was einem Potenzial von 213% gegenüber dem aktuellen Kursniveau von rund 0,24 CAD entspricht.

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Noch wichtiger ist jedoch etwas anderes.

Der Bericht identifiziert den möglicherweise entscheidenden Katalysator in der Geschichte von American Critical Minerals (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30):

Das erste Bohrprogramm des Unternehmens.

Das Warten ist vorbei

Bei vielen Junior-Mining-Unternehmen läuft die Geschichte oft gleich ab.

Zunächst wird ein Projekt vorgestellt.

Dann folgen Genehmigungen.

Dann Finanzierungen.

Dann weitere Genehmigungen.

Dann neue Studien.

Dann weitere Finanzierungen.

Jahre können vergehen, bevor überhaupt ein Bohrgerät auf dem Projekt erscheint.

American Critical Minerals (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30) hat diese Phase nun hinter sich gelassen.

Laut Red Cloud hat das Unternehmen die endgültigen Genehmigungen des Bureau of Land Management (BLM) für die verbleibenden Bundes-Bohrlöcher auf Green River erhalten.

Zusammen mit den bereits genehmigten Bohrungen auf Utah-Staatsland und einer akzeptierten Rekultivierungsbürgschaft in Höhe von 549.000 US-Dollar verfügt ACM (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30) nun über die Genehmigung für alle sieben geplanten Bohrlöcher.

Einfach gesagt:

Das Unternehmen hat die Vorarbeit erledigt.

Die Genehmigungen liegen vor.

Die Bürgschaft wurde hinterlegt.

Die Dienstleister sind engagiert.

Die Bohrziele wurden ausgewählt.

Und der Weg zu den Bohrungen ist frei.

Für Investoren verändert das die gesamte Diskussion.

Es geht nicht mehr darum, ob gebohrt wird.

Es geht darum, was die Bohrungen möglicherweise zutage fördern werden.

Warum Green River wichtig ist