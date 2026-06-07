Von DroneShield zu EOS: Wo entstehen die nächsten ASX-Milliardengewinner?

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Vor fünf Jahren kannte außerhalb Australiens kaum jemand DroneShield.

Heute gehört das Unternehmen zu den bekanntesten Erfolgsgeschichten der Australian Securities Exchange (ASX). Getrieben durch den weltweiten Boom bei Verteidigungstechnologien und die steigende Bedeutung von Drohnenabwehr hat sich DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) von einem Small Cap zu einem internationalen Börsenliebling entwickelt. Allein in Deutschland zählt die Aktie inzwischen regelmäßig zu den meistgehandelten australischen Werten auf Frankfurt, Tradegate und Gettex.

Doch DroneShield ist längst nicht die einzige australische Aktie, die Anlegern spektakuläre Renditen beschert hat.

Ein weiteres Beispiel liefert Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX: EOS). Im Juni 2021 lag die Marktkapitalisierung des Raumfahrt- und Verteidigungsspezialisten bei lediglich rund 250 Millionen australischen Dollar. Das Unternehmen befand sich damals mitten in einer Restrukturierungsphase und wurde von vielen Investoren kaum beachtet.

Fünf Jahre später hat sich das Bild grundlegend verändert.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 bis 2,5 Milliarden australischen Dollar zählt EOS heute zu den großen Gewinnern des globalen Verteidigungs- und Raumfahrtbooms. Das Unternehmen profitiert von steigenden Verteidigungsausgaben, neuen Raumfahrtprogrammen und einer wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Waffensystemen und Verteidigungstechnologien.

Besonders interessant für europäische Anleger: EOS wurde innerhalb der vergangenen zwölf Monate zusätzlich an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar und gehört bereits heute zu den aktivsten australischen Technologiewerten auf deutschen Handelsplätzen.

Die entscheidende Frage lautet daher:

Wo befinden sich die nächsten DroneShields und EOS heute?

Welche Unternehmen werden in fünf Jahren möglicherweise auf ähnliche Erfolgsgeschichten zurückblicken?

Genau diese Frage beschäftigt derzeit immer mehr europäische Investoren.

Denn während die Schlagzeilen meist den bereits etablierten Gewinnern gehören, entstehen die größten Kursbewegungen häufig deutlich früher - lange bevor breite Anlegerkreise aufmerksam werden.

Australien entwickelt sich zunehmend zu einem der spannendsten Innovationsmärkte der Welt. Neben Rohstoffen und Finanzwerten entstehen dort Unternehmen, die an einigen der größten Zukunftstrends unserer Zeit arbeiten: Verteidigungstechnologie, Künstliche Intelligenz, mentale Gesundheit, Wasserstoff, fortschrittliche Werkstoffe und Dekarbonisierung.

Viele der bekanntesten ASX-Erfolgsgeschichten begannen als kleine, weitgehend unbekannte Unternehmen mit ambitionierten Technologien, starken Managementteams und einem großen adressierbaren Markt.

Für Anleger kann die Herausforderung darin bestehen, diese Unternehmen frühzeitig zu identifizieren.

Zwei Unternehmen, die aktuell genau deshalb verstärkt Aufmerksamkeit erhalten, stehen im Mittelpunkt des kommenden ASX Hidden Champions Webinars.

Emyria Limited (ISIN: AU0000073645) entwickelt innovative Ansätze im Bereich mentale Gesundheit und spezialisierter Therapien. Mit seinem Netzwerk spezialisierter Kliniken, umfangreichen Patientendaten und der Entwicklung neuer Behandlungsansätze adressiert das Unternehmen einen Markt, dessen Bedeutung weltweit weiter zunimmt.

Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) kombiniert gleich mehrere globale Wachstumsthemen. Das Unternehmen arbeitet an Anwendungen für Graphen - einen der leistungsfähigsten Werkstoffe der Welt - und entwickelt gleichzeitig Technologien für die Wasserstoffwirtschaft der nächsten Generation.

Zuletzt sorgte Sparc für Aufmerksamkeit durch die Einführung einer graphenverstärkten Schutzbeschichtung durch den internationalen Beschichtungskonzern AkzoNobel, die auf der ecosparc-Technologie basiert.

Für Investoren bietet das Webinar die Möglichkeit, direkt mit dem Management beider Unternehmen zu sprechen, aktuelle Entwicklungen aus erster Hand zu erfahren und Fragen unmittelbar an die Unternehmensführung zu richten.

Die Geschichten von DroneShield und EOS zeigen eindrucksvoll, dass große Börsenerfolge häufig lange vor ihrer breiten Wahrnehmung beginnen.

Wer wissen möchte, welche australischen Unternehmen heute das Potenzial haben könnten, die nächsten Erfolgsgeschichten der ASX zu schreiben, sollte sich dieses Webinar nicht entgehen lassen.

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren

Nehmen Sie an ASX Hidden Champions teil - einem exklusiven Webinar, das zwei aufstrebende australische Unternehmen mit skalierbaren Geschäftsmodellen, differenzierten Technologien und starkem Wachstumspotenzial für internationale Investoren vorstellt.

Präsentierende Unternehmen Emyria Limited + Emyria ist ein australisches Gesundheits- und Arzneimittelentwicklungsunternehmen mit Fokus auf Behandlungen im Bereich der psychischen Gesundheit, insbesondere auf psychedelisch unterstützte Therapien für PTSD und Depressionen. Das Unternehmen verzeichnete für das erste Halbjahr des GJ 2026 ein Umsatzwachstum von 136% auf 1,55 Mio. AUD. Für europäische Investoren ist das Unternehmen an der Frankfurter Börse unter dem Ticker Q84 notiert. Sparc Technologies Limited + Sparc Technologies entwickelt graphenverstärkte Beschichtungen sowie Lösungen im Bereich grüner Wasserstoff. Das Flaggschiffprodukt ecosparc verbessert die Korrosionsbeständigkeit industrieller Beschichtungen. Ab Mai 2026 bringt der Kooperationspartner AkzoNobel das damit verbesserte Produkt Interzone 954 kommerziell auf den Markt - für Offshore-Windanlagen, maritime Infrastruktur und die Bergbaubranche. Zum Kalender hinzufügen Google Kalender Outlook Live Jetzt kostenlos registrieren Dienstag, 9. Juni 2026 · 12:00 - 13:00 Uhr · Online-Webinar Zur Anmeldung ?

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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Enthaltene Werte: AU000000DRO2,AU0000073645,AU0000115750