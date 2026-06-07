War der Freitag nur der Auftakt für eine große Korrektur? Der überaus robuste US-Arbeitsmarktbericht für Mai hat die Karten an den Aktienmärkten neu gemischt. Der Dax geriet am Freitag gehörig ins Schlingern.Der US-Arbeitsmarktbericht fiel stärker aus als erwartet. Das brachte die Zinssorgen wieder zum Brodeln. Die Anleiherenditen legten kräftig zu und belasteten die Aktienindizes. Für den deutschen Leitindex endete die Handelswoche deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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