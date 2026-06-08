Die Energiewende war lange eine Glaubensfrage. Heute entscheiden die Auftragsbücher über den Erfolg. Während Künstliche Intelligenz den Stromverbrauch von Rechenzentren in neue Dimensionen treibt kämpft die Schwerindustrie um emissionsarme Prozesse, die sich nicht einfach elektrifizieren lassen. 2026 trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer über finanzierte Projekte und feste Abnahmeverträge verfügt, gewinnt. Wer nur mit Visionen lockt, verliert. Drei unterschiedliche Akteure zeigen, wie man diesen Megatrend für sein Depot nutzen kann: Plug Power, A.H.T. Syngas und Constellation Energy.Den vollständigen Artikel lesen ...
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