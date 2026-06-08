Die Energieversorgung der westlichen Welt steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Davon profitieren gleich mehrere Zukunftsbranchen. Flüssigerdgas bleibt als verlässlicher Energieträger gefragt, Kernenergie erlebt als CO2-freie Grundlastquelle ein starkes Comeback und der milliardenschwere Ausbau der Stromnetze wird zum Schlüssel für die Energiewende. Für Anleger könnten sich entlang dieser Megatrends attraktive Chancen ergeben, denn die nächste Energie-Rally dürfte nach der aktuellen Korrektur erneut an Fahrt aufnehmen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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