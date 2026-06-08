DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KNDS - Der geplante Staatseinstieg beim Panzerbauer KNDS könnte doch noch scheitern. Dies erfuhr das Handelsblatt aus Industrie- und Regierungskreisen. "Es gibt tatsächlich die reale Gefahr, dass die Familien doch nicht an den Staat verkaufen wollen", sagt ein Regierungsvertreter. Hintergrund ist der für Juli angestrebte Börsengang: Der Erlös könnte deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen liegen. Daher spielen die Eigentümerfamilien nach Handelsblatt-Informationen durch, ihre Anteile vorerst nicht an den Bund zu verkaufen. (Handelsblatt)

SPACEX - Es ist ein Novum am deutschen Aktienmarkt: Im Rahmen des SpaceX-IPO erhalten erstmals auch deutsche Privatanleger über Trade Republic und Flatexdegiro direkten Zugang zur Zeichnung von Anteilsscheinen zum Ausgabepreis. SpaceX soll nur der Anfang sein in der neuen Kategorie "IPO Access", erklärte Trade-Republic-Mitgründer Christian Hecker in einem Social-Media-Video. Und schon für den Börsengang von SpaceX werde man die Nachfrage aller Kunden bündeln und sich dann um eine Zuteilung bemühen, sagt Hecker. (Börsen-Zeitung)

BIONTECH - Biontech überträgt nach Handelsblatt-Informationen den Großteil seiner Frühforschung an die neue Firma der scheidenden Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci - darunter die sogenannten CAR-T-Zelltherapien und die Forschung zu RiboMAB, einer Klasse von mRNA-codierten Antikörpern zur Tumoreliminierung. Knapp 300 Beschäftigte sollen direkt wechseln. Biontech selbst setzt künftig auch auf mRNA und treibt eines seiner Krebsforschungsprojekte (iNEST) weiter voran. Die Bewertung der zu übertragenden Patente ist noch offen. (Handelsblatt)

SCOR - Im Rückversicherungsmarkt sind die Preise drastisch gesunken, was die Aktienkurse der meisten Branchenvertreter nach unten gezogen hat. Das Management dieser Zyklen sei "keine Magie", sagt Scor-CEO Thierry Leger im Interview. (Börsen-Zeitung)

DB CARGO - Die Gütersparte der Deutschen Bahn muss in diesem Jahr ihr Ergebnis um 320 Millionen Euro verbessern, um die Auflage aus einem EU-Beihilfeverfahren zu erfüllen. Unternehmenschef Bernhard Osburg will dieses Ziel durch Stellenabbau, Asset-Verkäufe, weniger Standorte und eine höhere Auslastung erreichen. Das erfuhr das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen. Scheitert das Vorhaben, steht DB Cargo vor dem Aus, denn die Gütersparte der Deutschen Bahn muss bis Ende des Jahres die schwarze Null erreichen. (Handelsblatt)

INCYTE PHARMA - Das US-Biotechunternehmen steht kurz vor einer Übernahme des privat gehaltenen Entwicklers von Medikamenten gegen Blutkrankheiten, Star Therapeutics, für bis zu 2 Milliarden US-Dollar. Dies geschieht im Zuge einer Übernahmewelle von mittelgroßen Pharmaunternehmen, die ihre Produktpipelines erweitern wollen. (Financial Times)

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June 08, 2026 00:56 ET (04:56 GMT)

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