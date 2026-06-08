Die Almonty-Aktie ist am vergangenen Freitag um über -21% eingebrochen und hat damit das Chartbild deutlich eingetrübt. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate kam es zu einem spürbaren Stimmungswechsel, während ein möglicher Trendbruch unmittelbar bevorsteht. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Nach dem Allzeithoch bei 24,41 US$ am 17. April 2026 geriet die Almonty-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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