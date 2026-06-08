Die Allianz könnte ihr Geschäft in Asien ausbauen. Berichten zufolge befindet sich die Fondstochter Allianz Global Investors in exklusiven Gesprächen über den Kauf der Vermögensverwaltungssparte der United Overseas Bank aus Singapur. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger zu dem möglichen Deal wissen müssen.Das Wichtigste kurz und knapp:• Allianz Global Investors soll exklusiv über den Kauf von UOB Asset Management verhandeln. • Der Deal könnte ein Volumen von rund 400 Millionen Euro haben. • Für die Allianz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär