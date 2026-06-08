© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireDie Wall Street wird bei Lululemon immer skeptischer. Michael Burry kauft trotzdem weiter - und verweist auf den Buchwert der Aktie.Starinvestor Michael Burry setzt gegen die Skepsis der Wall Street weiter auf Lululemon Athletica. Der "Big Short"-Investor erklärte in einem Beitrag auf Substack, dass der Markt die finanziellen Stärken des Sportbekleidungsherstellers unterschätze - und hält die Aktie nach eigenen Angaben inzwischen sogar für attraktiver bewertet als Microsoft. Burry erklärte, dass er derzeit sowohl bei Lululemon als auch bei PayPal ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis sehe als bei Microsoft. "Der relative Wert von Lululemon und PayPal übertrifft meiner Einschätzung nach …
Enthaltene Werte: US36467W1099,US5949181045,US5500211090,US70450Y1038Den vollständigen Artikel lesen
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