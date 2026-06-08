Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA vom 05.06.2026:Die Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares" oder "Gesellschaft") hat am 8. Mai 2026 bekannt gegeben, den Anleihegläubigern ihrer variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 mit Fälligkeit im März 2027 (ISIN NO0012530965/ WKN A30V9T) im Rahmen eines freiwilligen, öffentlichen Erwerbsangebots den Rückkauf von Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von bis zu nominal EUR 25.000.000,00 des insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrags von EUR 250.000.000,00 zu einem Kaufpreis von 101,00% des Nominalbetrags anzubieten ("Anleiherückkauf"). Die Angebotsfrist für den Anleiherückkauf lief vom 11. Mai 2026 bis zum 2. Juni 2026, 16:00 Uhr (MESZ). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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