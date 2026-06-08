Original-Research: EverYield AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu EverYield AG
"Wir machen aus einem regulatorischen Entsorgungsproblem eine skalierbare Infrastrukturplattform"
Gleichzeitig bauen wir die Managementstruktur gezielt aus. EverYield ist kein Ein-Mann-Projekt, sondern wird als skalierbare Plattform mit klaren Verantwortlichkeiten, industriellen Partnern und professioneller Projektsteuerung aufgebaut. Derzeit bin ich noch das einzige Vorstandsmitglied und bringe mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft mit Fokus auf Projektentwicklung, Akquisition und Finanzierungsstrukturierung ein.
Mit Wirkung zum 1. September 2026 wurden zudem Florian Wurz und Mag. Christoph Kaltenbacher zu weiteren Vorstandsmitgliedern bestellt. Florian Wurz war über viele Jahre Vorstand im Raiffeisen-Dachverband und verantwortete dabei die Zusammenarbeit mit mehr als 300 selbstständigen Raiffeisenbanken, über 1.800 Bankstellen in Österreich, acht Raiffeisen-Landeszentralen sowie rund 24.700 Mitarbeiter:innen. Darüber hinaus verfügt er über umfassende Erfahrung in den Bereichen Projektentwicklung, Immobilien, Digitalisierung und Projektmanagement.
Mag. Christoph Kaltenbacher bringt umfassende Expertise in den Bereichen Energie, Konzernfinanzierung, Controlling sowie großvolumige Wind- und Photovoltaikfinanzierungen mit.
GBC AG: Warum wird zur Finanzierung eine Anleihe eingesetzt und wofür sollen die Mittel verwendet werden?
Mario Mildner: Die Anleihe passt aus unserer Sicht zur Natur des Geschäftsmodells. Wir entwickeln reale Infrastruktur mit langfristigem Charakter. Dafür braucht es in der Anfangsphase Kapital für Standortakquisition, Projektentwicklung, technische Planung, Genehmigungsprozesse, Aufbau der Plattform und die Vorbereitung der ersten Energy-Campus-Projekte.
Die Anleihemittel sollen also nicht für ein abstraktes Wachstumsthema verwendet werden, sondern für den Aufbau einer konkreten Infrastrukturplattform. Geplant ist insbesondere die Startfinanzierung für erste Standorte und die frühe Entwicklung der Energy-Campus-Infrastruktur. Mit zunehmender Reife der Projekte soll daraus eine Basis entstehen, die später projektfinanzierungsfähig, refinanzierungsfähig und für institutionelle Infrastrukturinvestoren interessant werden kann.
Die Fremdkapitalfinanzierung soll nicht isoliert stehen. Neben der Anleihe ist ein substanzielles Eigenkapital-Commitment vorgesehen. Die Alleingesellschafterin hat eine Barkapitalerhöhung über 10 Mio. € zugesagt, deren gesellschaftsrechtliche Umsetzung nach den Prospektangaben im Gange ist. Dieses Eigenkapital ist aus unserer Sicht ein wichtiges Signal, weil es zeigt, dass das Projekt auch von der Gesellschafterseite substanziell getragen wird.
GBC AG: Erzielt EverYield heute bereits operative Umsätze? Und wann rechnen Sie mit ersten Erlösen aus dem operativen Modell?
Mario Mildner: Das potenzielle Projekt Steiermark wird in unserer Modellrechnung separat betrachtet, da dort bereits eine Photovoltaikanlage sowie eine Holzgas-Erzeugungsanlage bestehen. Für diesen Standort wird ein jährlicher Umsatzbeitrag von rund 11 Mio. € angesetzt. Die Umsätze der Jahre 2026 und 2027 reflektieren daher primär den potenziellen Beitrag des Standorts Steiermark.
Darüber hinaus befindet sich EverYield aktuell noch in der Aufbau- und Projektentwicklungsphase. Wesentliche operative Umsätze aus dem standardisierten Energy-Campus-Modell erwarten wir nach aktueller Planung ab 2028, sobald weitere Projekte schrittweise in Betrieb gehen. Bis dahin liegt der Fokus auf Projektentwicklung, Genehmigungen, Finanzierung und dem Aufbau der Plattform.
GBC AG: Was sollten Investoren in den kommenden 12 bis 24 Monaten besonders beobachten?
Mario Mildner: Die wichtigsten Meilensteine liegen in der Konkretisierung der Projektpipeline. Entscheidend wird sein, welche Standorte gesichert werden können, welche Genehmigungs- und Vertragsfortschritte erzielt werden und wie die technische sowie finanzielle Struktur der ersten Energy-Campus-Projekte final ausgestaltet wird.
Für Investoren sind aus unserer Sicht vier Punkte zentral: Erstens die Umsetzung des Eigenkapital-Commitments, zweitens der erfolgreiche Aufbau der Projektgesellschaften und Standorte, drittens belastbare Vertragsstrukturen mit Kommunen, Partnern und Abnehmern, und viertens der Fortschritt Richtung Bau und Inbetriebnahme der ersten Anlagen.
Wir sehen EverYield als langfristiges Infrastrukturthema. Der Investment Case entsteht nicht über kurzfristige Projektumsätze, sondern über den Aufbau wiederholbarer, regulierungsgetriebener Cashflows. Wenn es gelingt, die ersten Anlagen erfolgreich umzusetzen und daraus ein standardisierbares Modell abzuleiten, entsteht die eigentliche Plattformlogik: aus Klärschlamm wird Energie, aus Energie wird Infrastruktur und aus Infrastruktur wird langfristiger Unternehmenswert.
GBC AG: Herr Mildner, zum Abschluss: Warum kann die EverYield-Anleihe aus Ihrer Sicht für Investoren attraktiv sein?
Mario Mildner: Die Anleihe verbindet aus unserer Sicht drei Elemente, die in dieser Kombination im aktuellen Marktumfeld interessant sind: eine attraktive laufende Verzinsung in Höhe von 9,0 % p.a., ein realwirtschaftlich unterlegtes Infrastrukturthema und einen Markt, der nicht primär durch kurzfristige Konjunkturzyklen, sondern durch Regulierung und strukturellen Investitionsbedarf geprägt ist.
Investoren finanzieren mit der Anleihe den Aufbau der ersten Energy-Campus-Projekte und damit die Transformation eines heute häufig belastenden Entsorgungsstroms in eine nutzbare Infrastruktur-, Energie- und Rohstofflösung. Die wirtschaftliche Grundlogik basiert auf mehreren möglichen Erlösquellen: Entsorgungs- bzw. Contracting-Gebühren als Basiscashflow, ergänzende Energieerlöse, die Verwertung von Klärschlamm-Pellets sowie perspektivisch die Rückgewinnung und Vermarktung von Phosphor.
Attraktiv ist zudem, dass die geplante Finanzierung nicht isoliert steht. Neben der Anleihe ist ein substanzielles Eigenkapital-Commitment vorgesehen. Zudem zeigen die Unterlagen ein bereits indikatives Investoren-Commitment in Höhe von 6 Mio. €, was rund 20 % des geplanten Emissionsvolumens entspricht. Aus unserer Sicht ist das ein wichtiges Signal, weil es die frühe Marktvalidierung des Investment Case unterstützt.
Gleichzeitig wollen wir transparent bleiben. EverYield befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase. Die Anleihe ist daher keine klassische Bestandsinfrastruktur-Anleihe mit bereits laufenden operativen Cashflows, sondern eine entwicklungsorientierte Infrastrukturfinanzierung. Genau dafür bietet der angestrebte Zinssatz aus unserer Sicht eine angemessene Renditekomponente. Für Investoren, die ein regulatorisch getriebenes Infrastrukturthema mit klarer Skalierungslogik, realen Assets und langfristigem Marktbedarf suchen, kann die Anleihe daher eine interessante Beimischung im Bereich Unternehmens- und Infrastrukturanleihen darstellen.
GBC AG: Vielen Dank für das Interview.
Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:
Die hier bereitgestellten Informationen zur Anleihe und zum öffentlichen Angebot der EverYield AG dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der EverYield AG dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der EverYield AG. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der EverYield AG (https://everyield.at/) veröffentlichten, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 29.05.2026 gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/05/Wertpapierprospekt_EverYield-AG.pdf. Potentiellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die CSSF zu verstehen ist.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260608_Everyield_Interview
Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
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0821 / 241133 0
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Fertigstellung: 08.06.2026 (12:35 Uhr)
Erste Weitergabe: 08.06.2026 (16:00 Uhr)
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