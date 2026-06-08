Die IVU Traffic Technologies AG setzt ihren aktionärsfreundlichen Kurs fort und hat ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Nach den starken Quartalszahlen der vergangenen Wochen sendet das Unternehmen damit ein weiteres positives Signal an den Kapitalmarkt. Für Anleger sind Aktienrückkäufe häufig ein wichtiger Vertrauensbeweis des Managements - insbesondere bei wachstumsstarken Softwareunternehmen mit solider Bilanz und hoher Cash-Generierung. Bis zu 3,5 Millionen Euro für eigene Aktien Der Vorstand plant, zwischen dem 10. Juni und spätestens 30. September 2026 bis zu 150.000 eigene Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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