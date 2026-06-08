Die Rheinmetall-Aktie kämpfte in den letzten Tagen mit der Kursmarke von 1.200 €. Zum Wochenauftakt gelingt dem deutschen Rüstungskonzern mit einem Kursplus von ca. +2% endlich wieder der Sprung über dieses Niveau. Ist die wochenlange Talfahrt des Rüstungswertes damit endlich zu Ende und sollten Anleger jetzt wieder investieren? Megaorder aus Rumänien Es ist schon erstaunlich. Rheinmetall sorgt eigentlich am laufenden Band für einen positiven Newsflow ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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