Der DAX hat sich am Montag im Tagesverlauf etwas erholen können. Nachdem er zwischenzeitlich um bis zu 1,3 Prozent abgesackt war, ging er am Ende mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 24.616,22 Zählern aus dem Handel. Der Start in den Dienstag sieht kaum verändert aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen wenige Punkte höher auf 24.618 Zähler.Im Fokus bleibt weiterhin die Lage im Nahen Osten. Zwar haben der Iran und Israel ihre wechselseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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