94% Importabhängigkeit: Die Düngemittel-Krise, über die niemand spricht - Warum Amerikas Kali-Zukunft in Utah liegen könnte

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Während sich die meisten Anleger auf Öl, Gold oder Lithium konzentrieren, spielt sich im Hintergrund eine Entwicklung ab, die das Potenzial hat, die globale Landwirtschaft grundlegend zu verändern.

Dieser Artikel wird im Auftrag von American Critical Minerals Corp. (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30) veröffentlicht.

Düngemittel.

Genauer gesagt: Kali.

Und diesmal ist der Auslöser kein gewöhnlicher Angebotsengpass.

Es ist Geopolitik.

Seit den militärischen Spannungen rund um den Iran und die Straße von Hormus geraten die globalen Düngemittelmärkte zunehmend unter Druck. Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Handelsrouten der Welt. Schätzungen zufolge passieren rund ein Drittel des weltweit gehandelten Düngers sowie große Teile der globalen Energieversorgung diese Meerenge.

Als die Spannungen eskalierten, brachen die Schiffsbewegungen zeitweise massiv ein.



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Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten.

Die Preise für Harnstoff (Urea) schossen auf den höchsten Stand seit Jahren. Weltweit begannen Landwirte, Händler und Regierungen damit, ihre Versorgung abzusichern. Was zunächst wie ein regionaler Konflikt aussah, entwickelte sich rasch zu einem globalen Problem für die Nahrungsmittelproduktion.

Denn anders als Öl kann man Düngemittel nicht einfach ersetzen.

Ohne Dünger sinken die Erträge.

Sinken die Erträge, steigen die Lebensmittelpreise.

Und genau deshalb beobachten Agrar- und Rohstoffmärkte die aktuelle Situation mit wachsender Nervosität.

Die Realität ist einfach:

Die Weltbevölkerung wächst.

Der Nahrungsmittelbedarf steigt.

Und damit steigt auch die Bedeutung einer sicheren Versorgung mit Kali.

Der Markt wacht auf

Der globale Kalimarkt wurde 2024 auf rund 62 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Bis 2032 soll er laut Grand View Research auf über 93 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Das ist kein kurzfristiger Trend.

Das ist ein struktureller Wachstumstreiber.

Kali ist ein essenzieller Nährstoff für Pflanzen. Es verbessert die Wasseraufnahme, erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und steigert Erträge.

Ohne Kali funktioniert moderne Landwirtschaft nicht.

Doch genau hier liegt das Problem.

Die Vereinigten Staaten sind in hohem Maße von Importen abhängig.

Schätzungen zufolge importieren die USA derzeit rund 94% des Kalis, das ihre Landwirte verbrauchen.

In einer Welt zunehmender geopolitischer Unsicherheit wird diese Abhängigkeit zu einem strategischen Risiko.

Und genau deshalb rückt die heimische Produktion immer stärker in den Fokus.

Washington will heimische Versorgung

Die jüngsten Aussagen von Präsident Donald Trump zeigen klar die Richtung.

Trump sprach offen über mögliche Strafzölle auf importierte Düngemittel und betonte mehrfach die Notwendigkeit, die amerikanische Produktion zu stärken.

Ob diese Zölle letztlich kommen oder nicht, ist fast nebensächlich.

Die eigentliche Botschaft lautet:

Die USA wollen ihre Versorgungsketten zurück ins eigene Land holen.

Lithium.

Seltene Erden.

Uran.

Und zunehmend auch Kali.

Die Aufnahme von Kali in die amerikanische Liste kritischer Rohstoffe unterstreicht diese Entwicklung zusätzlich.

Plötzlich wird Kali nicht mehr nur als Düngemittel betrachtet.

Sondern als strategischer Rohstoff.

Genau hier kommt Utah ins Spiel

Während viele Anleger auf internationale Kaliprojekte blicken, entwickelt sich in Utah möglicherweise eine der interessantesten Rohstoffgeschichten Nordamerikas.

Dort befindet sich das Green River Projekt von American Critical Minerals (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30).

Das Projekt liegt im Paradox Basin, etwa 20 bis 30 Kilometer westlich von Moab.

Und was viele Anleger nicht wissen:

Das Paradox Basin gehört zu den wenigen Regionen in den Vereinigten Staaten, in denen seit Jahrzehnten erfolgreich Kali produziert wird.

Direkt neben dem Projekt befindet sich die Moab-Mine von Intrepid Potash, dem einzigen aktiven Kaliproduzenten der USA.

Seit über 50 Jahren wird dort erfolgreich Kali gewonnen.

Die Geologie funktioniert.

Die Infrastruktur existiert.

Der Markt ist vorhanden.

Und genau deshalb gewinnt die Region zunehmend an Bedeutung.

Eine potenziell gigantische Ressource

Laut unabhängigen Arbeiten von Agapito Associates verfügt Green River über ein Explorationsziel von:

Kali (Sylvinit)

600 Millionen bis 1 Milliarde Tonnen

19% bis 29% eKCl

Zusätzlich umfasst das Projekt große Explorationsziele für:

Lithium-Solen

2,1 Milliarden Kubikmeter

71,6 bis 216,3 ppm Lithium

Brom-Solen

2,1 Milliarden Kubikmeter

3.656 bis 4.741 ppm Brom

Wichtig:

Hierbei handelt es sich um Explorationsziele und nicht um Mineralressourcen.

Dennoch verdeutlichen diese Zahlen das enorme Potenzial des Projekts.

Besonders interessant ist dabei, dass Green River nicht nur ein Kali-Projekt ist.

Es vereint Kali, Lithium und Brom innerhalb desselben Systems.

Drei Rohstoffe, die alle auf der amerikanischen Liste kritischer Mineralien stehen.

Die perfekte Ausgangslage?

Während die Düngemittelpreise steigen und die USA verstärkt auf Versorgungssicherheit setzen, scheint sich Green River zunehmend in einer strategisch attraktiven Position wiederzufinden.

Die Infrastruktur ist vorhanden.

Die Genehmigungen kommen voran.

Das Management wurde zuletzt durch Branchenveteranen wie Dean Pekeski weiter verstärkt.

Und das Unternehmen arbeitet auf ein Bohrprogramm hin, das die historischen Daten erstmals umfassend bestätigen soll.

Für Investoren wird die entscheidende Frage sein:

Kann Green River die historischen Ergebnisse bestätigen und die Grundlage für eine der bedeutendsten neuen Kali- und Lithiumgeschichten der Vereinigten Staaten schaffen?

Fazit

Die aktuelle Düngemittelkrise erinnert die Welt daran, wie wichtig Versorgungssicherheit geworden ist.

Kali ist kein Luxusgut.

Es ist die Grundlage der modernen Landwirtschaft.

Und während die USA ihre Abhängigkeit von Importen reduzieren wollen, rücken heimische Projekte zunehmend in den Fokus.

Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte das Paradox Basin in Utah eines Tages als weit mehr angesehen werden als nur ein weiterer Bergbaudistrikt.

Es handelt sich um eines der wenigen produktiven Kalibecken der Vereinigten Staaten - und um jenes Becken mit der längsten erfolgreichen Produktionsgeschichte des Landes. Seit mehr als 50 Jahren wird hier Kali gefördert, während die USA gleichzeitig rund 94% ihres Kalibedarfs importieren.

Vor diesem Hintergrund könnte das Paradox Basin zu einem der strategisch wichtigsten Rohstoffzentren Nordamerikas werden.

Und genau dort positioniert sich heute American Critical Minerals (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30).

Wenn Washington es ernst meint mit heimischer Rohstoffsicherheit, dann könnte Utah schon bald deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten als heute.

Und genau deshalb beobachten immer mehr Investoren, was im Paradox Basin als Nächstes passiert.

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Quellen:

Grand View Research - Global Potash Market Outlook

Reuters - Fertilizer Supply Disruptions and Hormuz Shipping Risks

U.S. Geological Survey (USGS) - Critical Minerals List

American Critical Minerals Corp. - Green River Project Technical Reports

Agapito Associates NI 43-101 Technical Report

Intrepid Potash Corporate Filings and Production History

World Bank Commodity Market Outlook

UNCTAD Shipping and Trade Reports on Strait of Hormuz Disruptions

Hinweis zu benachbarten Projekten

Das Management von American Critical Minerals weist darauf hin, dass Ergebnisse oder Entdeckungen auf Grundstücken in der Nähe der Liegenschaften von American Critical Minerals nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf das Vorhandensein einer Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens zulassen.

Die potenziellen Mengen und Gehalte sind konzeptioneller Natur. Es wurden bislang nicht ausreichende Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource abzugrenzen. Obwohl ein angemessenes Potenzial bestehen kann, ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Definition einer Mineralressource gemäß NI 43-101 führen werden. Die Explorationsziele für Kali, Lithium und Brom auf dem Green River Projekt dienen ausschließlich dazu, eine konzeptionelle Schätzung der potenziellen Größe und des Gehalts einer Lagerstätte auf Basis bekannter sowie begrenzter zusätzlicher geologischer Informationen bereitzustellen. Es handelt sich um eine Bewertung im Frühstadium, die der Planung weiterer Explorationsarbeiten dient. Die Explorationsziele stellen weder eine Mineralressource noch eine Mineralreserve dar und dürfen nicht als solche betrachtet werden.

Weitere Einzelheiten zur Grundlage, auf der die Explorationsziele festgelegt wurden, finden sich im Bericht "Amended and Restated NI 43-101 Technical Report, Green River Potash and Lithium Project, Grand County, USA" vom 27. Januar 2026. Dieser ist unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar.

Quelle: United States Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, Januar 2024: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-potash.pdf

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