Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat im Rahmen der aktuellen Anleiheemission mit Mario Mildner, CEO der EverYield AG, über das Geschäftsmodell, die geplante Infrastrukturplattform und die Anleihefinanzierung gesprochen.GBC AG: Herr Mildner, EverYield positioniert sich nicht als klassischer Immobilienentwickler, Energieversorger oder Entsorgungsdienstleister. Wie würden Sie das Geschäftsmodell in einfachen Worten beschreiben?Mario Mildner: EverYield entwickelt eine Infrastrukturplattform rund um Klärschlamm, Phosphor, Energie und regionale Wertschöpfung. Der Ausgangspunkt ist ein sehr konkretes Problem: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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