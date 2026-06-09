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WKN: A0S9QZ | ISIN: DE000A0S9QZ8 | Ticker-Symbol: BOG
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08.06.26 | 17:35
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28,00028,80011:51
Dow Jones News
09.06.2026 11:09 Uhr
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(1)

PTA-DD: stock3 AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: stock3 AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

stock3 AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta000/09.06.2026/10:35 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                     Robert Abend 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                               Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                     stock3 AG 
b)      LEI                                     391200FH62BW0JCHV759 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   DE000A0S9QZ8 
b)      Art des Geschäfts                              Kauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        29,20 EUR                                  1.460,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        29,20 EUR                                  1.460,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                             02.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                              Xetra 
        MIC                                     XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      stock3 AG 
           Balanstraße 71b 
           81541 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 767369-123 
E-Mail:        ir@stock3.com 
Website:       www.stock3.com 
ISIN(s):       DE000A0S9QZ8 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780994100803 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 04:35 ET (08:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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