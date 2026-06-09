Augsburg (www.anleihencheck.de) - Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, nehmen die Infrastrukturanleihe (ISIN DE000A4EVPH1/ WKN A4EVPH) der Everyield AG unter die Lupe.Die EverYield AG mit Sitz in Wien sei ein Entwickler und Plattformbetreiber integrierter Umwelt- und Energieinfrastruktur. Im Mittelpunkt stehe der Aufbau standardisierter Energy-Campus-Anlagen zur thermischen Behandlung und Verwertung von Klärschlamm. Der von Kommunen oder Anlagenbetreibern übernommene Klärschlamm solle getrocknet, pelletiert und energetisch genutzt werden, insbesondere zur Erzeugung von Strom und Wärme. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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