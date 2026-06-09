© Foto: Bernd Weißbrod/dpaEin Wirkstoff gegen die tödlichste Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs zeigt Daten, die selbst erfahrene Onkologen aufhorchen lassen. Die Aktie reagierte entsprechend.Pankreas-Karzinom gilt als eine der schwierigsten Diagnosen der Onkologie: niedrige Überlebensraten, kaum wirksame Therapien. Genau deshalb hat der Kurssprung von Tango Therapeutics am Montag so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Die Aktie des Bostoner Biotechs legte um 53 Prozent auf knapp 31 US-Dollar zu und markierte damit ein Rekordhoch. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf rund 254 Prozent, in den vergangenen zwölf Monaten auf stolze 626 Prozent. Auslöser: erste Zwischendaten aus einer laufenden Phase-1/2-Studie mit dem …
Enthaltene Werte: US76155X1000,US87583X1090Den vollständigen Artikel lesen
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