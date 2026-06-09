Die Aktie der Allianz SE gehört weiterhin zu den gefragtesten Titeln im DAX. Anfang Juni 2026 notierte das Papier zeitweise bei rund 380 Euro und bewegt sich damit nur wenige Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Die positive Kursentwicklung wird vor allem durch die starke operative Entwicklung des Münchner Versicherers getragen. Für zusätzlichen Rückenwind sorgten die jüngsten Quartalszahlen. Im ersten Quartal 2026 erzielte die Allianz einen Rekord-Betriebsgewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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