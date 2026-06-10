Der Goldpreis hat zuletzt zwar korrigiert, sich in den vergangenen zwei Jahren aber dennoch verdoppelt. Die starke Performance sorgt nicht nur bei den großen Minenunternehmen und Goldproduzenten für Aufschwung, sondern bringt auch kleine Explorer ins Spiel, die kurz vor dem Sprung zum Produzenten stehen. In diese Kategorie fällt Lahontan Gold. Die Kanadier besitzen unter anderem in Nevada eine ehemalige Goldmine, die wiederbelebt werden soll und der Aktie in den kommenden Monaten kräftigen Rückenwind verleihen dürfte.
Enthaltene Werte: CA50732M1014Den vollständigen Artikel lesen ...
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