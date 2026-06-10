In einem Marktumfeld aus geopolitischer Unsicherheit, anziehenden Realzinsen und wachsender Risikoaversion rücken Geschäftsmodelle mit Preissetzungsmacht, Kapitalstärke und strategischer Relevanz in den Fokus der Investoren. Der folgende Bericht beleuchtet drei sehr unterschiedliche Investment-Profile. Das ist zum einen ein Rohstoff- und Infrastrukturprojekt mit Hebel auf und für die westlichen Lieferketten, ein globaler Risikoträger mit stabilen Cashflows sowie ein Cybersecurity-Wachstumswert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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