Warum Zement zu den größten CO2-Problemen der Welt gehört

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Wenn über die größten Verursacher von CO2-Emissionen gesprochen wird, denken viele Menschen zuerst an Flugzeuge, Autos oder Kohlekraftwerke. Deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält dagegen ein Baustoff, der praktisch überall auf der Welt verwendet wird: Zement.

Dabei spielt die Zementindustrie für die globale Klimabilanz eine enorme Rolle. Nach Angaben der International Energy Agency verursacht die Herstellung von Zement rund sieben Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Damit liegt die Branche auf einem ähnlichen Niveau wie der gesamte globale Luftverkehr. Gleichzeitig wächst der Bedarf weiter. Neue Wohnungen, Straßen, Brücken, Rechenzentren und Energieinfrastruktur benötigen große Mengen Beton - und damit auch Zement.

Genau deshalb suchen Baustoffhersteller weltweit nach Möglichkeiten, den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte zu reduzieren.

Warum die Dekarbonisierung der Bauindustrie immer dringlicher wird

Die Herausforderung beginnt bereits beim Herstellungsprozess. Für die Produktion von Zement müssen Kalkstein und andere Rohstoffe auf Temperaturen von rund 1.450 Grad Celsius erhitzt werden. Dieser Prozess benötigt große Mengen Energie.

Hinzu kommt ein zweites Problem: Selbst wenn die benötigte Energie vollständig aus erneuerbaren Quellen stammen würde, entstehen bei der chemischen Umwandlung des Kalksteins weiterhin erhebliche CO2-Emissionen. Ein großer Teil der Emissionen ist somit direkt im Produktionsprozess verankert.

Gleichzeitig dürfte der Bedarf an Beton in den kommenden Jahrzehnten kaum sinken. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die Weltbevölkerung bis 2050 weiter wächst und sich die Urbanisierung insbesondere in Asien und Afrika beschleunigt. Millionen neue Wohnungen, Verkehrswege und Industrieanlagen werden gebaut werden müssen.

Die Bauindustrie steht deshalb vor einer schwierigen Aufgabe: Sie muss mehr Infrastruktur errichten und gleichzeitig deutlich weniger CO2 verursachen.

Wie Heidelberg Materials die Zementproduktion verändern will

Zu den Unternehmen, die an dieser Herausforderung arbeiten, gehört Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004).

Der Baustoffkonzern investiert seit Jahren in neue Produktionsverfahren, alternative Brennstoffe und Technologien zur CO2-Abscheidung. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt zuletzt das Projekt im norwegischen Brevik. Dort entsteht eine der weltweit ersten großtechnischen Anlagen zur Abscheidung und Speicherung von CO2 in der Zementindustrie.

Das Ziel ist ambitioniert: Ein erheblicher Teil der bei der Produktion entstehenden Emissionen soll aufgefangen und dauerhaft gespeichert werden. Gleichzeitig arbeitet Heidelberg Materials daran, den Anteil klinkerarmer Zemente zu erhöhen und den Energieverbrauch weiter zu reduzieren.

Die Aktivitäten zeigen, wie stark sich die Branche inzwischen verändert. Nachhaltigkeit ist längst kein Nebenthema mehr, sondern entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor.

Warum auch Holcim nach neuen Baustofflösungen sucht

Ähnlich positioniert sich Holcim (ISIN: CH0012214059). Der Schweizer Baustoffkonzern investiert ebenfalls in CO2-arme Zemente und neue Baumaterialien. Im Mittelpunkt stehen dabei Produkte, die bei gleicher Leistungsfähigkeit einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen sollen.

Darüber hinaus arbeitet Holcim an Recycling-Lösungen für Baumaterialien und verfolgt das Ziel, den Anteil wiederverwerteter Baustoffe kontinuierlich auszubauen. Parallel investiert das Unternehmen in Technologien, die den Einsatz von Zement reduzieren oder dessen Eigenschaften verbessern können.

Die Strategien von Heidelberg Materials und Holcim verdeutlichen ein zentrales Problem der Branche: Es gibt keine einzelne Lösung. Vielmehr wird die Dekarbonisierung vermutlich über viele unterschiedliche Technologien erfolgen.

Warum neue Materialien plötzlich wichtiger werden

Genau an diesem Punkt rücken neue Materialtechnologien zunehmend in den Fokus. Neben alternativen Zementmischungen, CO2-Abscheidung und Recycling wird weltweit untersucht, wie sich die Leistungsfähigkeit von Beton verbessern lässt. Denn je stabiler und widerstandsfähiger ein Baustoff wird, desto geringer kann unter Umständen der Materialeinsatz ausfallen.

Hier kommt Graphen ins Spiel. Das Kohlenstoffmaterial besitzt außergewöhnliche mechanische Eigenschaften und wird seit einigen Jahren für verschiedene Anwendungen in Zement und Beton untersucht. Ziel ist es, die Festigkeit und Haltbarkeit der Baustoffe zu verbessern und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

Wie Graphen helfen könnte, den Zementverbrauch zu senken

Vor diesem Hintergrund arbeitet auch First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) an Anwendungen für die Bauindustrie. Laut den Unternehmensunterlagen kann der Zusatz von PureGRAPH die Druckfestigkeit und Haltbarkeit von Beton verbessern. Gleichzeitig verweist das Unternehmen darauf, dass höhere Festigkeiten langfristig dazu beitragen könnten, den benötigten Zementanteil zu reduzieren.

Besonders interessant erscheint dabei der Zusammenhang zwischen Materialleistung und CO2-Bilanz. Laut den veröffentlichten Daten könnte bereits eine Festigkeitssteigerung von 20% rechnerisch Einsparungen von bis zu 100 Kilogramm CO2 pro vermiedener Tonne Zement ermöglichen.

Darüber hinaus verweist First Graphene auf Verbesserungen bei Wasseraufnahme, Sauerstoffdurchlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen. Solche Eigenschaften könnten insbesondere bei Infrastrukturprojekten mit langen Lebenszyklen relevant werden.

Warum die Zukunft des Bauens nicht von einer einzigen Technologie abhängen wird

Die Zementindustrie steht vor einer der größten Transformationsaufgaben ihrer Geschichte. Gleichzeitig wächst der weltweite Bedarf an Wohnraum, Infrastruktur und Industrieanlagen weiter an.

Große Baustoffhersteller investieren deshalb in CO2-Abscheidung, Recycling und neue Produktionsverfahren. Parallel entstehen neue Materiallösungen, die den Ressourceneinsatz reduzieren und die Haltbarkeit von Bauwerken verbessern sollen.

Welche Technologien sich langfristig durchsetzen werden, bleibt offen. Klar ist jedoch bereits heute: Die Dekarbonisierung der Bauindustrie wird nicht durch eine einzelne Innovation gelöst werden. Vielmehr dürfte eine Kombination aus neuen Herstellungsverfahren, effizienteren Baustoffen und verbesserten Materialien notwendig sein, um eines der größten CO2-Probleme der Welt nachhaltig zu adressieren.

Quellen:

International Energy Agency - Cement Sector Overview

First Graphene - Cement & Concrete Factsheet

https://www.heidelbergmaterials.com/en/brevik-ccs?utm_source=chatgpt.com

https://www.holcim.com/our-business/innovative-building-solutions?utm_source=chatgpt.com

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ISIN: AU000000FGR3

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