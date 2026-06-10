Die Wahrheit ist unbequem: Anleger haben heute kein Informationsproblem. Sie haben ein Mutproblem. von Karsten-Dirk Steffens, Country Head Switzerland von Aberdeen Wer derzeit die Schlagzeilen liest, müsste eigentlich davon ausgehen, dass die Börsen längst eingebrochen sind. Krieg in Europa. Eskalation im Nahen Osten. Handelskonflikte. Rekordschulden. Politische Polarisierung. Und dennoch notieren viele Aktienmärkte nahe ihrer Höchststände. Das irritiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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