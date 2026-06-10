? Mit seiner erweiterten Betriebskapazität hat Zefiro neue Unternehmenskunden gewonnen, einschließlich dreier börsennotierter Unternehmen im Energiesektor, deren kombinierte Marktkapitalisierung 140 Milliarden USD übersteigt.

? Dies baut auf der jüngsten Bereitstellung zusätzlicher Bohranlagen durch Zefiro für einen Erdgasproduzenten auf, die teilweise durch das Hinzukommen von fünf weiteren Bohranlagen in die Flotte von Zefiro ermöglicht wurde.

? Diese Entwicklungen tragen dazu bei, die Prognose des Managements zu untermauern, wonach der Erwerb dieser Bohranlagen/Ausrüstung einen jährlichen Umsatz von etwa 10 Millionen USD zu den Erlösen des Unternehmens beisteuern wird.

? Die für diese neuen Kunden durchzuführenden Arbeiten werden in erster Linie in Ohio stattfinden, wo die Zefiro-Tochtergesellschaft P&G zudem gerade mit den Arbeiten an einem dreijährigen Construction Manager at Risk-Vertrag im Wert von 19,6 Millionen USD begonnen hat.

? Die Zefiro-Tochtergesellschaft P&G hat bereits 20 neue Mitarbeiter für die Betreuung dieser vier neuen Kunden eingestellt, wobei in naher Zukunft mindestens 20 weitere angeworben werden sollen.

BRADFORD, PENNSYLVANIA - 10. JUNI 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das "Unternehmen", "Zefiro" oder "ZEFI") freut sich bekannt zu geben, dass Zefiro zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Plants & Goodwin Inc. ("P&G") vier neue Unternehmenskunden für Plug-and-Abandonment-Arbeiten gewonnen hat, womit die frühzeitige Nutzung der erweiterten Flottenkapazität infolge eines jüngsten Erwerbs von Ausrüstung fortgesetzt wird.

Drei der neuen Kunden sind börsennotierte Unternehmen der Energiebranche mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von über 140 Milliarden USD. Zu ihren Spezialgebieten zählen die Öl- und Gasexploration und -produktion, die Kohlenwasserstoffexploration sowie Infrastruktureinrichtungen (z. B. Pipelines und Terminals).

Die für diese neuen Kunden durchzuführenden Arbeiten umfassen die Stilllegung unterschiedlicher Arten von Bohrlöchern, einschließlich Öl- und Gasproduktionsbohrlöcher, Gasspeicherbohrlöcher, Injektionsbohrlöcher und Salzbohrlöcher.

Zefiro-Tochtergesellschaft P&G gewinnt vier neue Unternehmenskunden für Projekte vorwiegend in Ohio, die im Frühjahr 2026 beginnen sollen

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Der Großteil der anfänglichen Arbeiten für diese neuen Kunden wird an Standorten in Ohio durchgeführt, wo P&G bereits aktiv ist. In diesem Monat wird P&G in Ohio mit den ersten Arbeitsphasen für einen dreijährigen Construction Manager at Risk- ("CMAR")-Vertrag beginnen, der vom Ohio Department of Natural Resources verwaltet wird - ein Auftrag, von dem das Management erwartet, dass er bis Mai 2029 einen Umsatz von etwa 19,6 Millionen USD generieren wird.

Darüber hinaus werden einige der für diese neuen Kunden durchzuführenden Arbeiten an Standorten in Indiana stattfinden. Dies markiert den offiziellen Betriebsstart von Zefiro/P&G in einem neunten US-Bundesstaat, nachdem im vergangenen Monat der Erwerb der Viking-Ausrüstung die Präsenz in fünf weiteren Bundesstaaten ermöglichte, was die Gesamtzahl der Bundesstaaten auf 13 erhöht.

P&G hat 20 neue Mitarbeiter in sein Team aufgenommen, um diese vier neuen Unternehmenskunden zu betreuen, wobei mindestens 20 weitere Stellen besetzt werden sollen. Interessierte Bewerber in Regionen wie Lore City und Cambridge, Ohio, können diese Stellenausschreibungen unter Current Openings auf der Seite Careers auf der Website von P&G einsehen und sich bewerben: https://plantsgoodwin.com/careers/

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, sagte: "Ich bin stolz auf die unter Beweis gestellte Umsetzungsstärke unseres Teams - sowohl bei der beträchtlichen Erweiterung der Betriebskapazität von Zefiro als auch bei der Gewinnung mehrerer neuer großer Unternehmen aus dem Energiesektor als Kunden innerhalb so kurzer Zeit. Das Kerngeschäft von Zefiro liefert weiterhin einen positiven und skalierbaren Mehrwert, insbesondere da Unternehmen in der Energiebranche ihre Bemühungen zur Sanierung von Bohrlochstandorten, die zu langfristigen Umweltgefahren werden können, immer weiter verstärken. Wir freuen uns darauf, die Neuzugänge in unserer Betriebsflotte weiter zu nutzen, da wir bestrebt sind, kontinuierlich Ergebnisse für unsere Aktionäre zu liefern."

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, Verpflichtungen zur Stilllegung von Anlagen strategisch anzugehen und Methanemissionen zu reduzieren. Mit voll integrierten Geschäftsaktivitäten quantifiziert Zefiro Emissionen aus dem Öl- und Gasbetrieb, bietet schlüsselfertige Stilllegungsdienste an und generiert CO2-Kompensationszertifikate. Das Lösungsangebot von Zefiro verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Erzeugung von kosteneffizienter und stabiler Energie bei gleichzeitiger Beseitigung von Umweltbelastungen.

Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

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Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind aber nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) die Geschäftsleistung in Verbindung mit den neuen Kunden, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden; sowie andere Faktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift "Risk Factors" aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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