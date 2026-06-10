Die Allianz setzt ihr Aktienrückkaufprogramm konsequent fort und hat seit Mitte März bereits rund 3,1 Millionen eigene Aktien für etwa 1,16 Milliarden Euro erworben. Durch den geplanten Einzug der zurückgekauften Aktien sinkt die Zahl der umlaufenden Anteilsscheine, was den Gewinn je Aktie rechnerisch erhöhen kann. Mit noch rund 1,34 Milliarden Euro verbleibendem Rückkaufvolumen könnte das Programm der Allianz-Aktie in ruhigen Marktphasen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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