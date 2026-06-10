Stuttgart - Porsche-Chef Michael Leiters hat einer vollelektrischen Version des Sportwagens 911 eine Absage erteilt. Wo es Sinn mache und der Kunde das wünsche, werde man auch weiterhin in die Elektromobilität investieren, sagte Leiters auf einer Veranstaltung der Fachzeitschrift «Auto, Motor und Sport». Einen 911er werde es nicht elektrisch geben, das könne man sagen. Das sei ein so ein ikonisches Produkt, da müsse der Fortschritt mit der Verbrenner- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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