Kooperation bringt vertrauenswürdige Schweizer Rechtsexpertise direkt in die KI-gestützte Recherche, Erstellung und Prüfung juristischer Inhalte

Wolters Kluwer Legal Regulatory hat heute bekanntgegeben, dass Libra by Wolters Kluwer, der Legal AI Workspace des Unternehmens, um professionelle Fachinhalte des Stämpfli Verlags erweitert wird, einem der renommiertesten juristischen Fachverlage der Schweiz.

Schweizer Juristinnen und Juristen, die mit Libra by Wolters Kluwer arbeiten, erhalten damit direkten Zugriff auf die juristische Fachliteratur, die ihren Arbeitsalltag prägt vollständig integriert in einen einheitlichen, KI-gestützten Workflow. Das Inhaltsangebot umfasst Kommentare, Handbücher, Jahrbücher sowie ausgewählte Fachzeitschriften des Stämpfli Verlags darunter die renommierten Berner Kommentare sowie Stämpflis Handkommentare und juristische Lehrbücher. Darüber hinaus sind auch die primären Inhalte der Schweiz auf Bundes- und Kantonsebene integriert. Perspektivisch wird das Angebot kontinuierlich ausgebaut, sodass weitere Werke schrittweise in die Arbeitsumgebung integriert werden.

Libra by Wolters Kluwer bietet eine vollständig integrierte und sichere Arbeitsumgebung, in der Juristinnen und Juristen mit KI an eigenen Dokumenten arbeiten, umfassende juristische Recherchen durchführen sowie Dokumente erstellen und analysieren können alles auf einer kollaborativen Plattform. Recherche, Erstellung und Prüfung erfolgen ohne Systemwechsel und ohne Medienbrüche.

"Was Libra von generischen KI-Lösungen unterscheidet, sind vertrauenswürdige, expertengenerierte Inhalte", sagt Viktor von Essen, CEO von Libra by Wolters Kluwer. "Die Kooperation mit dem Stämpfli Verlag ermöglicht es uns, unser Inhalteangebot um einen der führenden juristischen Fachverlage der Schweiz zu erweitern und damit eine Tiefe an lokalem Fachwissen zu schaffen, die im Markt selten zu finden ist. Schweizer Recht wird damit integraler Bestandteil des juristischen Workflows."

Dorothee Schneider, Geschäftsführerin, Stämpfli Verlag, ergänzt: "Juristische Fachinhalte entfalten ihren Wert dort, wo Entscheidungen getroffen werden nicht im Regal, sondern unmittelbar im Arbeitsprozess. Mit Libra by Wolters Kluwer erreichen unsere Inhalte Jurist:innen direkt in der Recherche, im Entwurf und in der Prüfung. Also in dem Moment, in dem sie gebraucht werden. Wir freuen uns, gemeinsam mit Wolters Kluwer einen neuen Standard für die digitale Rechtsarbeit in der Schweiz zu setzen."

Die Zusammenarbeit mit dem Stämpfli Verlag unterstreicht die Multi-Contentanbieter-Strategie von Wolters Kluwer Legal Regulatory: ein einheitlicher KI-Workspace für juristische Arbeitsprozesse, kombiniert mit verlässlichen Fachinhalten führender Contentanbieter und zugeschnitten auf unterschiedliche Jurisdiktionen. Libra by Wolters Kluwer ist bereits in mehreren Ländern verfügbar, darunter Deutschland, die Niederlande, Belgien, Italien und Polen sowie Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Rumänien.

Wolters Kluwer Legal Regulatory unterstützt Expertinnen und Experten in Recht und Compliance dabei, Produktivität und Arbeitsqualität zu steigern, Risiken zu minimieren und komplexe Aufgaben sicher und überzeugt zu lösen. Die spezialisierten Lösungen vereinen tiefes Fachwissen mit modernster Technologie, Analysen und Services, um bessere Ergebnisse für Kundinnen und Kunden zu erzielen.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (Euronext: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Fachinformationen, Software und Services in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung sowie Unternehmensperformance und ESG. Wir unterstützen unsere Kund:innen jeden Tag dabei, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die tiefgreifendes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer verzeichnete 2025 einen Jahresumsatz von 6,1 Mrd. Euro. Die Gruppe ist für Kund:innen in über 180 Ländern aktiv, verfügt über Niederlassungen in mehr als 40 Ländern und beschäftigt weltweit rund 21.100 Mitarbeiter:innen. Hauptsitz von Wolters Kluwer ist Alphen aan den Rijn (Niederlande).

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