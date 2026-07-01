Die neue Online-Plattform vereint Mandanten-Onboarding, Dokumentenaustausch und elektronische Rechnungsstellung in einer intuitiven Benutzeroberfläche und hilft Kanzleien dabei, die bevorstehenden gesetzlichen Anforderungen einzuhalten

Wolters Kluwer Tax Accounting (TAA) Deutschland gab heute die Einführung von ADDISON Direkt bekannt, einer digitalen Kooperationsplattform, die Interaktion zwischen Steuerberatungskanzleien und ihren Mandanten in einer einzigen, optimierten Online-Umgebung vereinfacht und modernisiert. Als Weiterentwicklung von ADDISON OneClick vereint ADDISON Direkt ab Juli 2026 Kundenkommunikation, Dokumentenmanagement und elektronische Rechnungsstellung in einer intuitiven Benutzeroberfläche. Die neue Plattform integriert die Vorbereitung auf die elektronische Rechnungsstellung direkt in den täglichen Arbeitsablauf zwischen Kanzleien und Mandanten, trägt so zur Verringerung von Reibungsverlusten bei und unterstützt einen reibungsloseren Übergang zu neuen gesetzlichen Anforderungen.

"Mit ADDISON Direkt machen wir die E-Rechnungsfähigkeit zu einem integrierten Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant. So reduzieren wir Komplexität und unterstützen Kanzleien dabei, sich frühzeitig und sicher auf neue regulatorische Anforderungen einzustellen", sagte Stefan Wahle, Vice President General Manager bei Wolters Kluwer Tax Accounting für die Region Nord in Europa.

ADDISON Direkt bietet die folgenden Hauptfunktionen:

Intuitive Kundenschnittstelle: Eine einfache, webbasierte Benutzererfahrung mit einer personalisierten Übersicht über alle relevanten Informationen und Aktivitäten.

Eine einfache, webbasierte Benutzererfahrung mit einer personalisierten Übersicht über alle relevanten Informationen und Aktivitäten. Integrierte E-Rechnungsfunktionen : Integrierter Zugriff auf das PEPPOL-Netzwerk und Rechnungsstellungstools, sodass Mandanten E-Rechnungen direkt innerhalb der Plattform empfangen, validieren und verarbeiten können, während ein strukturierter und vorschriftsmäßiger End-to-End-Workflow unterstützt wird.

: Integrierter Zugriff auf das PEPPOL-Netzwerk und Rechnungsstellungstools, sodass Mandanten E-Rechnungen direkt innerhalb der Plattform empfangen, validieren und verarbeiten können, während ein strukturierter und vorschriftsmäßiger End-to-End-Workflow unterstützt wird. Schnelle und einfache Einbindung : Mandanten können direkt per E-Mail eingeladen und innerhalb weniger Minuten freigeschaltet werden mit automatisierten Workflows und minimalem manuellem Einrichtungsaufwand.

: Mandanten können direkt per E-Mail eingeladen und innerhalb weniger Minuten freigeschaltet werden mit automatisierten Workflows und minimalem manuellem Einrichtungsaufwand. Personalisiertes Mandantenportal : Eine maßgeschneiderte Umgebung, die sich an die Bedürfnisse jedes Mandanten anpasst und an einem Ort einen klaren Überblick über dessen Unternehmen, Steuern und Transaktionen bietet.

: Eine maßgeschneiderte Umgebung, die sich an die Bedürfnisse jedes Mandanten anpasst und an einem Ort einen klaren Überblick über dessen Unternehmen, Steuern und Transaktionen bietet. Automatisiertes Dokumentenmanagement : Eine strukturierte Dokumentenzentrale mit KI-gestützter Verarbeitung, um manuellen Aufwand zu reduzieren, die Datenqualität zu verbessern und Buchhaltungsabläufe zu beschleunigen.

: Eine strukturierte Dokumentenzentrale mit KI-gestützter Verarbeitung, um manuellen Aufwand zu reduzieren, die Datenqualität zu verbessern und Buchhaltungsabläufe zu beschleunigen. Verbesserte Tools für die Zusammenarbeit : Automatisierte Benachrichtigungen und klare Aufgabenanleitungen helfen dabei Fristen einzuhalten, auch ohne ständige Nachfassaktionen.

: Automatisierte Benachrichtigungen und klare Aufgabenanleitungen helfen dabei Fristen einzuhalten, auch ohne ständige Nachfassaktionen. Automatisierter Bankabgleich : Die Integration mit dem Online-Banking ermöglicht den automatischen Abgleich von Transaktionen und Belegen, was die Transparenz verbessert und den manuellen Aufwand reduziert.

: Die Integration mit dem Online-Banking ermöglicht den automatischen Abgleich von Transaktionen und Belegen, was die Transparenz verbessert und den manuellen Aufwand reduziert. Sicherer und benutzerfreundlicher Zugriff: Funktionen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Selbstverwaltung des Kontos gewährleisten eine sichere und nahtlose Benutzererfahrung.

ADDISON Direkt baut auf den kontinuierlichen Investitionen von Wolters Kluwer in Cloud-Lösungen und KI-Innovationen auf und unterstützt Unternehmen dabei, in einem zunehmend digitalen regulatorischen Umfeld effizientere, präzisere und kundenorientierte Dienstleistungen zu erbringen.

"Aus unseren Erfahrungen in europäischen Märkten mit früher E-Rechnungs-Pflicht wissen wir: Der Erfolg liegt nicht in einzelnen Systemen, sondern in durchgängigen Prozessen.

ADDISON Direkt übersetzt diese Erkenntnisse in einen integrierten Workflow, der Kanzleien und Mandanten hilft, regulatorische Anforderungen frühzeitig und sicher zu erfüllen", sagte Bas Kniphorst, EVP MD bei Wolters Kluwer Tax and Accounting Europe.

Weitere Informationen finden Sie unter www.addison.de/direkt

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