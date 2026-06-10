Die neueste Version von RAM Connect stärkt die digitale Vernetzung zwischen Wartungs-, Kalibrierungs-, Qualitäts-, Validierungs- und Compliance-Systemen für Hersteller in der Life-Sciences-Branche

STATE COLLEGE, Pennsylvania, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, der führende Anbieter GMP-konformer Enterprise-Asset-Management-Software (EAM) für die Life-Sciences-Branche, hat heute die neueste Version von RAM Connect vorgestellt und erweitert damit sein Integrations-Ökosystem um neue Konnektoren für SAP ERP, Veeva QMS, Sware Res_Q und ZenQMS.

RAM Connect ist die Integrationsplattform von Blue Mountain und ermöglicht einen sicheren Datenaustausch zwischen RAM und den zentralen Systemen, die GMP-Prozesse, Qualität, Validierung, Kalibrierung und betriebliche Abläufe unterstützen. Die neueste Version von RAM Connect bietet:

SAP ERP-Integration: Synchronisiert Anlagen-, Ausrüstungs- und Betriebsdaten zwischen ERP- und Asset-Management-Prozessen. Das verbessert die Datenkonsistenz und reduziert manuellen Aufwand.

Veeva QMS-Integration: Verknüpft Qualitätsereignisse, Abweichungen, CAPAs und Qualitätsworkflows direkt mit anlagenbezogenen Aktivitäten und schafft so mehr Transparenz zwischen Qualitäts- und Wartungsteams.

Sware Res_Q-Integration: Optimiert Prozesse im Bereich Computersystemvalidierung (CSV) und Computersoftware-Assurance (CSA), indem sie vernetzte Workflows zwischen validierten Systemen und dem Anlagenmanagement ermöglicht.

ZenQMS-Integration: Ermöglicht den strukturierten Austausch von Qualitäts- und Compliance-Daten und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Inspektionsbereitschaft sowie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu stärken.

Diese Erweiterungen ergänzen bestehende RAM-Connect-Funktionen, darunter:

Kneat-Integration: Verknüpft Aktivitäten im Validierungslebenszyklus mit Anlagenmanagement-Prozessen.

Rainin-Integration: Ermöglicht den Austausch von Kalibrierungs- und Gerätedaten und verbessert so die Genauigkeit und Compliance kritischer Messmittel.

Apprentice.io-Integration: Liefert Echtzeit-Einblicke in die Betriebsbereitschaft von Geräten in der Fertigung. Die Integration optimiert Abläufe, unterstützt Compliance und verbessert datenbasierte Entscheidungen in chargenorientierten Produktionsumgebungen.

"Hersteller in den Life Sciences bewegen sich in zunehmend komplexen technologischen Landschaften, in denen zentrale Daten über viele verschiedene Systeme verteilt sind", so Judy Fainor, Chief Technology Officer bei Blue Mountain. "Mit dieser neuen Version von RAM Connect erweitern wir unsere Möglichkeiten, Informationen aus Qualitäts-, Validierungs-, Kalibrierungs-, ERP- und Anlagenmanagement-Systemen zusammenzuführen. So helfen wir Unternehmen, Datensilos aufzubrechen, die Datenintegrität zu stärken und fundiertere operative Entscheidungen zu treffen."

Über die in dieser Version enthaltenen vorkonfigurierten Integrationen hinaus bietet RAM Connect ein flexibles Integrations-Framework auf Basis moderner APIs und gängiger industrieller Konnektivitätsstandards. Damit können Unternehmen RAM schnell und unkompliziert in weitere Unternehmensanwendungen einbinden - darunter ERP-, MES-, LIMS-, CMMS-, Qualitäts-, Labor- und Business-Intelligence-Systeme.

Durch die Schaffung eines vernetzten digitalen Ökosystems können Unternehmen:

Doppelte Dateneingaben und manuelle Abstimmungsprozesse vermeiden

Die Datenqualität und -integrität über sämtliche GMP-Systeme hinweg verbessern

Untersuchungen und Compliance-Maßnahmen durch vernetzte Datensätze beschleunigen

Einen besseren Überblick über Anlagenleistung, Qualitätsereignisse und operative Risiken gewinnen

Fundiertere Entscheidungen auf Basis konsistenter Daten und durchgängiger Workflows treffen

Initiativen zur digitalen Transformation in einem konformen, validierten Rahmen vorantreiben

"Bei RAM Connect geht es um mehr als nur die reine Integration von Systemen - es geht darum, den vollen Nutzen vernetzter Daten zu erschließen", erklärt David Rode, Chief Executive Officer von Blue Mountain. "Unsere Kunden möchten, dass Informationen reibungslos durch ihre gesamte IT-Landschaft fließen. Indem wir das Asset Management mit Qualitäts-, Validierungs-, Produktions- und Unternehmenssystemen verbinden, helfen wir Life-Science-Unternehmen, effizienter zu arbeiten, jederzeit prüfungsbereit zu sein und ihre Technologieinvestitionen besser zu nutzen."

Über Blue Mountain

Blue Mountain ist der führende Anbieter von Enterprise Asset Management (EAM) für die Life-Sciences-Branche. Seit mehr als 35 Jahren entwickelt das Unternehmen innovative, hochwertige Lösungen, die regulatorische Compliance sichern, die betriebliche Effizienz steigern und die Performance von Anlagen optimieren. Die Cloud-Plattform von Blue Mountain wird von über 450 Life-Sciences-Unternehmen eingesetzt und unterstützt durchgängiges GMP-konformes Asset Management - von Kalibrierung und Wartung bis hin zu Validierung und Analyse. Blue Mountain wird von Five Arrows, dem Alternative-Assets-Bereich von Rothschild & Co., sowie Accel-KKR unterstützt und hat seinen Hauptsitz in State College, Pennsylvania.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bluemountain.io sowie auf dem LinkedIn-Profil von Blue Mountain.

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Christian Rockwell

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