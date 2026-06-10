Mutares Aktie - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA setzt ihre Exit-Strategie konsequent fort. Mit dem vereinbarten Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems Co., Ltd. meldet Mutares den nächsten bedeutenden Portfolioverkauf innerhalb weniger Monate. Auch wenn der Kaufpreis nicht veröffentlicht wurde, dürfte die Transaktion für Anleger von erheblicher Bedeutung sein. Denn NEM Energy zählt zu den erfolgreichsten Transformationsprojekten im aktuellen Portfolio von Mutares. Vom Siemens-Carve-out zum internationalen Energietechnik-Spezialisten Mutares hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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