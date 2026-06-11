Der DAX stand am Mittwoch erneut unter Druck. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von einem Prozent bei 24.195,31 Punkten. Der Start in den Donnerstag dürfte noch ein paar Punkte tiefer erfolgen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent im Minus bei 24.167 Zählern.Bestimmendes Thema ist weiterhin der Krieg im Iran. Hier hat sich die Lage zuletzt wieder verschärft. Trotz einer seit rund zwei Monaten bestehenden Waffenruhe lieferten sich beide Seiten in der zweiten Nacht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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