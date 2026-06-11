Die Hugo Boss-Aktie hat in den letzten drei Handelstagen um +8% zugelegt und setzte auch am Donnerstagmorgen ihre jüngste Mini-Rallye mit einem Kursplus von knapp +3% auf ein neues Jahreshoch fort. Was gibt dem deutschen Modekonzern plötzlich Schwung und wie sollten Anleger darauf reagieren? Ein unangekündigtes Übernahmeangebot Der Grund für den plötzlichen Aufschwung der Hugo Boss-Aktie ist ein Paukenschlag aus Großbritannien. Der britische Einzelhandelsriese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de