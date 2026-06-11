Die Nemetschek-Aktie gerät erneut deutlich unter Druck. Nach dem bereits in der letzten Analyse schwachen Wochenchart bestätigt nun auch der Tageschart die angeschlagene Lage. Mit dem heutigen Minus von rund -4% und dem Bruch der steigenden Trendlinie rückt das Risiko neuer Tiefs klar in den Vordergrund. Im Sog gen Süden Zuletzt stand bereits die Frage im Raum, ob nach dem schwachen Wochenchart der nächste Tiefschlag droht. Genau diese Gefahr nimmt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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