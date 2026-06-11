Die Zahlen von Oracle, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurden, sorgen am Donnerstag für Druck im europäischen Softwaresektor. Besonders deutlich zeigt sich das bei SAP: Die Aktie verliert um die Mittagszeit vier Prozent auf 143,78 Euro und ist damit der schwächste Wert des Tages im deutschen Leitindex DAX. Oracle selbst notiert gut sieben Prozent unter dem Vortagesschluss.Während Marktteilnehmer die vorgelegten Geschäftszahlen von Oracle grundsätzlich positiv bewerteten, richtete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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