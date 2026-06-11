Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Erste Erhöhung seit 2023 bringt den Einlagesatz auf 2.25 %. Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht also ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte. Dies war mehrheitlich von Volkswirten erwartet worden. Die Währungshüter hatten Handlungsbedarf: Im Mai stieg die Inflationsrate der vorläufigen Schätzung zufolge von 3 % auf 3.2 %. Besonders deutlich fiel der Preissprung bei der Kernrate aus, also ohne Berücksichtigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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