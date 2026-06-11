Die Jagd nach dem nächsten KI-Highflyer läuft auf Hochtouren. Die größten Renditen entstehen aber oft nicht bei den Hoffnungsträgern von morgen, sondern bei den Gewinnern von heute. Börsenexperte Tim Temp fokussiert sich auf Aktien mit intakten, schwer zu brechenden Aufwärtstrends. In der frischen Ausgabe des TSI-USA-Börsenbriefs liefert er einen aussichtsreichen "Top-Tipp"-Optionsschein und es gibt 2 Depot-Neukäufe mit hoher Relativer Stärke.Rendite-Legende Nvidia ist das Paradebeispiel für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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