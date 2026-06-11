© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIAsienkrise 1997, Finanzkrise 2008, Corona-Crash 2020: Vor großen Börsenbeben fiel Gold oft zuerst. Wiederholt sich dieses Muster jetzt vor dem möglichen KI-Crash 2026 erneut?Gold gilt als sicherer Hafen. Doch ausgerechnet vor großen Börsencrashs passiert historisch oft das Gegenteil: Das Edelmetall fällt zuerst und erholt sich dann realtiv schnell wieder. Genau dieses Muster sorgt jetzt für Unruhe. Im Juni 2026 ist der Goldpreis unter die psychologisch wichtige 200-Tage-Linie gerutscht und hat bei rund 4.022 US-Dollar ein Sechsmonatstief markiert. Für viele Anleger ist das ein Warnsignal, das unangenehm vertraut klingt. Denn 1997 während der Asienkrise, 2008 während der Finanzkrise und …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US6311011026,XD0002747026Den vollständigen Artikel lesen
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