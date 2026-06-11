Allianz Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 11.06.26

Die Allianz Aktie steht derzeit im Fokus vieler Anleger. Der Versicherungsriese konnte im ersten Quartal mit einem überraschend starken Gewinnanstieg überzeugen und bestätigte zugleich seinen Ausblick für 2026. Geringere Schäden aus Naturkatastrophen und ein starkes Fondsgeschäft sorgen für Rückenwind. Doch wie attraktiv ist die Allianz Aktie aktuell bewertet und welche Chancen ergeben sich aus charttechnischer Sicht?

- Allianz WKN: 840840 - ISIN: DE: DE0008408405 - Ticker: ALV

?? Key Takeaways

Starker Jahresauftakt und bestätigter Ausblick: Die Allianz hat im ersten Quartal einen operativen Gewinn von 4,5 Mrd. EUR erzielt und damit die Markterwartungen übertroffen. Gleichzeitig wurde die Prognose für 2026 bestätigt.

Die Allianz hat im ersten Quartal einen operativen Gewinn von 4,5 Mrd. EUR erzielt und damit die Markterwartungen übertroffen. Gleichzeitig wurde die Prognose für 2026 bestätigt. Fondsgeschäft als wichtiger Wachstumstreiber: Die Vermögensverwalter Pimco und Allianz Global Investors sammelten netto 45 Mrd. EUR neues Kundengeld ein - deutlich mehr als die erwarteten 17 Mrd. EUR. Das unterstützt die Gewinnentwicklung nachhaltig.

Die Vermögensverwalter Pimco und Allianz Global Investors sammelten netto 45 Mrd. EUR neues Kundengeld ein - deutlich mehr als die erwarteten 17 Mrd. EUR. Das unterstützt die Gewinnentwicklung nachhaltig. Charttechnisch mit weiterem Aufwärtspotenzial: Die Allianz Aktie konnte die SMA200 erfolgreich verteidigen und notiert wieder über SMA20 und SMA50. Ein Ausbruch über 392,90 EUR könnte den Weg in Richtung 415 EUR sowie 440 bis 445 EUR freimachen.

Allianz Aktie: Fundamentaldaten im Überblick

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 381,50 EUR Marktkapitalisierung 145,06 Mrd. EUR Umsatz 2025 143,59 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 6,38% KGV 2026* 12,33 Performance 4 Wochen +9,24% Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* 4,98% Branche Versicherungen

*Prognose

Allianz Aktie profitiert von starkem Jahresauftakt

Die Allianz Aktie erhielt Mitte Mai zusätzliche Unterstützung durch starke Quartalszahlen. Der operative Gewinn stieg im ersten Quartal auf 4,5 Mrd. EUR und lag damit rund sieben Prozent über dem Vorjahreswert sowie über den Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern weiterhin einen operativen Gewinn zwischen 16,4 und 18,4 Mrd. EUR.

Das Geschäftsvolumen sank zwar auf 53 Mrd. EUR, jedoch hauptsächlich aufgrund von Währungseffekten und Anpassungen im Geschäftsportfolio. Bereinigt um diese Faktoren hätte das Wachstum 3,5% betragen.

Besonders positiv entwickelte sich der Konzernüberschuss, der sich auf 3,7 Mrd. EUR mehr als verdoppelte. Ausschlaggebend war unter anderem der profitable Verkauf von Beteiligungen an einem indischen Gemeinschaftsunternehmen.

Versicherungsgeschäft liefert wichtige Impulse

Im Schaden- und Unfallgeschäft konnte die Allianz ihren operativen Gewinn um 11% auf 2,4 Mrd. EUR steigern. Während Naturkatastrophen im Vorjahr noch erhebliche Belastungen verursachten, reduzierten sich die Schäden durch Naturereignisse von 398 Mio. EUR auf 333 Mio. EUR.

Auch die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich von 91,8% auf 91,0%, was die hohe operative Effizienz des Versicherers unterstreicht.

Allianz Aktie profitiert vom Boom im Fondsgeschäft

Ein weiterer Kurstreiber für die Allianz Aktie bleibt die Vermögensverwaltung. Die Konzerntöchter Pimco und Allianz Global Investors sammelten im ersten Quartal netto 45 Mrd. EUR neues Kapital ein. Analysten hatten lediglich mit 17 Mrd. EUR gerechnet....

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