Am Mittwoch kamen die US-Inflationszahlen für den Mai herein. Mit 4,2 % lag der Wert exakt auf den Markterwartungen, und auch die einzelnen Sektoren waren in line. Dennoch kam es in der Folge erst einmal zu einem Abverkauf am Aktienmarkt. Es scheint, als hätte ein Teil der Investoren erst jetzt realisiert, dass der Krieg am Golf die Energiepreise und damit auch die Preise vieler anderer Produkte angeschoben hat. Angesichts der erneuten US-Eskalation in Nahost scheinen Öl, Gas, Kerosin oder Düngemittelpreise noch länger auf hohem Niveau zu bleiben. Für Unternehmen, deren Produkte bei höheren Energiepreisen wettbewerbsfähiger sind, sind das aber gute Zeiten. Deshalb blicken wir auf die Aktien von Samsung SDI, dynaCert und First Solar.
Enthaltene Werte: US7960542030,US3364331070,CA26780A1084Den vollständigen Artikel lesen ...
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