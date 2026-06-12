Quantencomputing hält Einzug in die Verteidigung: Warum Militärlogistik und Cybersicherheit zu neuen Wachstumsmärkten werden

Anzeige / Werbung

Während Regierungen in Europa, Nordamerika und Asien ihre Programme zur Modernisierung der Verteidigung beschleunigen, wird Quantencomputing zunehmend nicht mehr nur als wissenschaftliche Zukunftstechnologie betrachtet. Immer häufiger gilt es als praktische Lösung für einige der dringendsten operativen Herausforderungen im Verteidigungssektor.

Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit bislang vor allem auf den Wettlauf um immer leistungsfähigere Quantencomputer konzentrierte, vollzieht sich im Hintergrund ein bedeutender Wandel. Verteidigungsorganisationen prüfen zunehmend, wie quantengestützte Optimierung, künstliche Intelligenz und Post-Quantum-Cybersicherheit in bestehende Systeme integriert werden können, um Widerstandsfähigkeit, Entscheidungsqualität und Einsatzbereitschaft zu verbessern.

Aktuelle Initiativen der Europäischen Kommission verdeutlichen das wachsende Interesse an fortschrittlichen digitalen Technologien zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit. Besondere Schwerpunkte liegen auf sicherer Kommunikation, Logistik, autonomen Systemen, Energiesicherheit und dem Schutz kritischer Infrastrukturen. Genau in diesen Bereichen entstehen derzeit einige der ersten kommerziellen Anwendungsfelder des Quantencomputings.

Für Investoren markiert diese Entwicklung eine wichtige Veränderung. Die erste Phase der Quantenindustrie wurde vor allem von Hardwareentwicklung und Forschungsfortschritten geprägt. Die nächste Wachstumsphase konzentriert sich zunehmend auf Softwareplattformen und operative Lösungen, die innerhalb bestehender Verteidigungs- und Sicherheitsstrukturen messbare Ergebnisse liefern können.

Laut dem "Quantum Technology Monitor 2026" von McKinsey hat die Branche einen kommerziellen Wendepunkt erreicht. Weltweit beschäftigen sich inzwischen mehr als 300 Organisationen aktiv mit Quantentechnologien. Besonders interessant ist dabei, dass viele der fortschrittlichsten Anwendungsfälle Optimierungsprobleme adressieren, die den Herausforderungen militärischer und nationaler Sicherheitsorganisationen stark ähneln - darunter Routenplanung, Einsatzplanung, Ressourcenallokation und Missionsmanagement.

Ein besonders anschauliches Beispiel ist die Militärlogistik. Moderne Streitkräfte verwalten hochkomplexe Lieferketten mit Personal, Ausrüstung, Treibstoff, Wartungsintervallen und Transportkapazitäten, die oft über mehrere Regionen hinweg verteilt sind. Bereits kleine Verbesserungen bei Routenplanung oder Ressourcennutzung können erhebliche operative und finanzielle Vorteile erzeugen.

Quantengestützte Optimierung wird zunehmend als Werkzeug zur Lösung solcher kombinatorisch komplexen Probleme betrachtet. Dabei geht es nicht um den Ersatz bestehender IT-Systeme. Vielmehr setzen die meisten Anwendungen auf hybride Architekturen, in denen klassische Hochleistungsrechner die allgemeinen Arbeitsabläufe steuern, während Quantenalgorithmen besonders anspruchsvolle Optimierungsaufgaben übernehmen.

Entwicklungen bei Unternehmen wie IBM, NVIDIA und anderen führenden Technologieanbietern deuten darauf hin, dass dieses hybride Modell aus klassischer Rechenleistung und Quantencomputing die nächste Phase der Einführung prägen wird. Der Fokus verschiebt sich weg von isolierten Quantensystemen hin zu integrierten Umgebungen, in denen künstliche Intelligenz, Supercomputing und Quantenprozessoren gemeinsam operative Herausforderungen lösen.

Auch autonome Systeme rücken zunehmend in den Fokus. Verteidigungsorganisationen investieren massiv in Drohnensysteme, autonome Fahrzeuge und intelligente Sensornetzwerke. Diese Anwendungen erzeugen enorme Datenmengen und erfordern Entscheidungen in Echtzeit unter dynamischen Bedingungen. Quantengestützte Optimierung und KI-gestützte Workflows könnten künftig Navigation, Einsatzplanung und Ressourcenkoordination deutlich verbessern.

Gleichzeitig wird Cybersicherheit zu einem untrennbaren Bestandteil der Diskussion um Quantencomputing.

Die Aussicht auf den sogenannten "Q-Day" - den Zeitpunkt, an dem ausreichend leistungsfähige Quantencomputer heutige Verschlüsselungsverfahren kompromittieren könnten - hat Regierungen und Betreiber kritischer Infrastrukturen dazu veranlasst, ihre Vorbereitungen auf Post-Quantum-Kryptographie erheblich zu beschleunigen.

Besonders relevant ist dabei die Bedrohung durch sogenannte "Harvest Now, Decrypt Later"-Angriffe. Dabei werden verschlüsselte Daten bereits heute abgefangen, um sie später mit leistungsfähigeren Quantensystemen zu entschlüsseln. Aus diesem Grund treiben Regierungen und Standardisierungsbehörden weltweit die Einführung quantensicherer Sicherheitsarchitekturen für Verteidigung, Nachrichtendienste und kritische Infrastruktur voran.

Die Verbindung von Quantenleistung und Quantensicherheit schafft dadurch eine neue Kategorie kommerzieller Chancen. Unternehmen und Behörden suchen zunehmend nach Plattformen, die gleichzeitig die Rechenleistung steigern und digitale Infrastrukturen auf eine Post-Quantum-Zukunft vorbereiten können.

Vor diesem Hintergrund positionieren sich Unternehmen wie SuperQ Quantum (ISIN: CA86848C1086) mit hybriden Plattformmodellen, die Optimierung, künstliche Intelligenz, Supercomputing und Post-Quantum-Cybersicherheit in einer integrierten Umgebung vereinen. Die Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens spiegelt einen breiteren Branchentrend wider, bei dem die Wertschöpfung zunehmend über Softwarezugänglichkeit und Workflow-Integration erfolgt und weniger über den Besitz eigener Quantenhardware. Die Plattform wurde entwickelt, um Organisationen bei praktischen Herausforderungen wie Logistikoptimierung, Management kritischer Infrastrukturen und Cybersicherheitsstrategien zu unterstützen.

Gerade der Verteidigungssektor könnte in dieser Entwicklung eine Schlüsselrolle spielen, da viele seiner Anforderungen exakt den Problemstellungen entsprechen, bei denen Quantencomputing kurzfristig das größte Potenzial besitzt. Missionsplanung, Flottenmanagement, Energieverteilung, vorausschauende Wartung und sichere Kommunikation basieren auf komplexen Optimierungs- und Sicherheitsaufgaben, die von hybriden Rechenarchitekturen profitieren können.

Für Investoren reicht die Bedeutung dieser Entwicklung weit über steigende Verteidigungsausgaben hinaus. Technologien, die zunächst in militärischen oder sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt werden, finden häufig später ihren Weg in Branchen wie Transport, Energie, Gesundheitswesen oder Finanzdienstleistungen. Quantencomputing scheint zunehmend einem ähnlichen Entwicklungspfad zu folgen.

Der kommerzielle Quantenmarkt tritt damit in eine neue Phase ein - eine Phase, die weniger von theoretischen Durchbrüchen und stärker von operativer Umsetzung geprägt wird. Während Regierungen Resilienz, technologische Souveränität und digitale Sicherheit priorisieren, könnten jene Unternehmen zu den größten Profiteuren gehören, die Quantentechnologien erfolgreich in konkrete wirtschaftliche Anwendungen übersetzen.

In diesem Umfeld dürfte die entscheidende Frage künftig nicht mehr sein, wer den leistungsfähigsten Quantencomputer baut. Vielmehr könnte sich der Wettbewerb darum drehen, wer den größten praktischen Quantenvorteil liefern kann.

Quellen

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/a09e0f8f-6f57-4d73-8ab0-b108fa840204_en?filename=Factsheet-Quantum-in-Defence_0.pdf

https://ciofirst.com/supper-quantum-security-defence-to-enable-quantum-resilient-infrastructure/

https://www.superq.co/

https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/quantum-computing-an-emerging-ecosystem-and-industry-use-cases

https://www.ibm.com/quantum

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit SuperQ Quantum Computing existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der SuperQ Quantum Computing. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von SuperQ Quantum Computing können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von SuperQ Quantum Computing einsehen: https://www.superq.co/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Quantencomputing hält Einzug in die Verteidigung: Warum Militärlogistik und Cybersicherheit zu neuen Wachstumsmärkten werden appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA86848C1086