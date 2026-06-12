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WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK
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11.06.26 | 17:35
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5-Tage-Chart
COMMERZBANK
COMMERZBANK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COMMERZBANK AG35,7800,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG77,060,00 %
SIEMENS ENERGY AG147,000,00 %
UNICREDIT SPA72,06-0,17 %
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