Zürich - Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch Donald Trump treibt zu Wochenschluss auch die Schweizer Börse in die Höhe. Nicht zuletzt fallende Ölpreise beflügeln die Märkte. Der US-Präsident begründete seine Kehrtwende mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten. Nach Trumps Darstellung sind Verhandlungen über eine Befriedung des Konflikts einem Durchbruch nahe. Marktbeobachter denken derweil, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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