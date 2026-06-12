© Foto: Oliver Berg - dpaSeit der Monsanto-Übernahme hat Bayer mehr als 60 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Nun könnten zwei Urteile darüber entscheiden, ob die Aktie Richtung 50 Euro steigt - oder auf 30 Euro fällt.Die Bayer-Aktie steht vor entscheidenden Wochen. Zwei anstehende Gerichtsentscheidungen in den USA könnten darüber bestimmen, ob der Konzern die milliardenschweren Altlasten aus der Monsanto-Übernahme endlich hinter sich lassen kann - oder ob die Rechtsrisiken das Unternehmen noch viele Jahre begleiten werden. Im Mittelpunkt steht zunächst ein Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Bayer versucht dort, eine zentrale Argumentationslinie in den Roundup-Klagen zu stoppen. Das Unternehmen …
Enthaltene Werte: DE000BAY0017,US22052L1044Den vollständigen Artikel lesen
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