© Foto: JOE MARINO - newscomPrivatanleger sollen weniger Aktien erhalten als erwartet. Gleichzeitig wetten Händler auf einen Kurssprung von mehr als 35 Prozent zum Börsenstart.Der Börsengang von SpaceX sorgt bereits für enorme Nachfrage. Während Privatanleger offenbar weniger Aktien erhalten als ursprünglich erwartet, signalisieren verschiedene Prognose- und Schattenmärkte gleichzeitig ein außergewöhnlich starkes Debüt der Aktie. Nach Angaben von CNBC plant SpaceX, nur einen Anteil im niedrigen 20 Prozent-Bereich des Angebots an Privatanleger zu vergeben. Zuvor war erwartet worden, dass rund 30 Prozent der Aktien für internationale Einzelinvestoren, Online-Broker und Privatbankkunden reserviert werden. Die geringere …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US02079K3059,US5949181045,US67066G1040,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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