Peugeot präsentiert das Serienmodell des vor einem Jahr als Konzept vorgestellten E-208 GTi. Die Serienversion ist mit dem Elektromotor M4+ ausgestattet, der 207 kW leistet und ein Drehmoment von 345 Nm liefert. Die Preisliste beginnt bei 44.900 Euro. Das Angebot an sportlichen Elektro-Kleinwagen wird größer: Ab sofort kann die Serienversion des Peugeot E-208 GTi bestellt werden. Schon mit der Vorstellung des Konzeptfahrzeugs machte die französische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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